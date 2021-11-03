Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Haaland övgülerinden rahatsız

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi maçında Benfica karşısında üç gol bir asistle oynayarak yine parmak ısırtmayı başardı.

Tabii ki Bundesliga'da leblebi gibi gol atan tek isim Lewandowski değil.

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da birkaç yıldır Avrupa'nın elit santrforları arasında yer alıyor ve Norveçli golcünün adı, Bayern Münih Avrupa'nın birçok kulübü ile anılıyor

Lewandowski'ye Benfica maçının ardından Haaland ile ilgili soru soruldu.

Ne söylendi?

Bayern'in 5-2 kazandığı maçın ardından Amazon'a konuşan Lewandowski, Haaland'ın önümüzdek sezon kendisinin gol rekorunu geçip geçmeyeceğiyle ilgili sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki o genç bir oyuncu. 21 yaşında. Ben ise 12 yaş daha büyüğüm.

"Fakat bu kadar çok gol attığınızda, bu kadar çok takımın sizinle ilgilenmesi normal. Sahada gösterdiğim en önemli şey bu."

Lewandowski, Haaland övgülerinden rahatsız oldu

Haaland'ın önümüzdeki yaz Bayern'e gelmek isteyip istemeyeceği şüpheli.

Bayern'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, geçtiğimiz günlerde Sport1'e yaptığı açıklamada Haaland ile ilgili şu yorumu yaptı:

"60 maç, 60 gol, Böyle bir oyuncuya bakmalısınız. Bakmasaydık tamamen amatör olurduk."

Sport Bild'den alınan bilgiye göre, Lewandowski bu açıklamalardan çok rahatsız oldu ve geleceğini düşünmeye başladı.

Benfica filelerini üç kez havalandırıp hat-tricp yapan Lewandowski, 64 gole ulaşarak Gerd Müller'in 62 gollük rekorunu geride bıraktı ve Bayern Münih'in Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu oldu.

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