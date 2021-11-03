İspanyol teknik adam, Çarşamba günü oynadıkları lig maçının ardından Al Sadd’daki öğrencilerine veda etti.

Barcelona’nın takımın başına getirmek istediği Xavi, kulübü Al Sadd’a transferine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Ronald Koeman’ın görevine son veren Barcelona, birinci opsiyon olarak kulüp efsanesi Xavi’yi belirlemişti. Barcelonalı yöneticiler bu doğrultuda Al Sadd kulübüyle görüşmek için Çarşamba günü Doha’ya gitti.

Al Sadd cephesinden gün içinde, sezonun bu kadar kritik bir noktasında Xavi’yi bırakmalarının mümkün olmadığını belirten bir açıklama gelmişti.

Al Sadd'dan Xavi açıklaması

Ne söyledi?

Ancak Xavi, Al Sadd’ın Katar Yıldızlar Ligi’nde Al Duhail ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından aksi yönde bir demeç verdi.

“Günlerdir Barça’yla görüşüyorum. El sıkıştık. Geriye kulüplerin anlaşması kaldı. Barça görüşmeler için burada, onlar gibi ben de çok heyecanlıyım. Görüşmeler olumlu sonuçlanacak mı, göreceğiz.”

“Gerçekten eve gitmek istiyorum. Umarım transfer gerçekleşir. Şu anda devam eden bir sözleşmem var ve kulüplerin pazarlık etmesi gerekiyor. Benim fikrimi zaten biliyorlar.”

Oyuncular ayrılığı kabullendi

Maçın ardından televizyona konuşan Al Sadd kaptanı Abdelkarim Hassan ise Xavi’nin ayrılığını şimdiden kabullenmiş gibi gözüktü.

“Xavi ayrılacağı için hepimiz üzgünüz, ama Barcelona gibi büyük bir takımı çalıştıracak.”

“Xavi, Katar futboluna yeni fikirler getirdi. Hem oyuncu, hem teknik direktör olarak bize çok büyük katkılar yaptı. Eleştirilere rağmen onun fikirleriyle birçok başarıya ulaştık. Onu özleyeceğiz.”

Neler yaşandı?

Goal’ün Çarşamba günü erken saatlerde edindiği bilgiler, Xavi’nin Barcelona ile anlaşmaya çok yakın olduğu yönündeydi.

Al Sadd CEO’su Turki Al-Ali’den, “teknik direktörümüz Xavi'yi, sezonun bu denli hassas bir noktasında bırakamayız" açıklaması gelmişti.

Fakat Xavi son demeciyle Al Sadd’ın elini zorlayan bir hamle yaptı. Bu gelişmeyle birlikte, İspanyol çalıştırıcıyı 20 Kasım’daki Espanyol maçında Barcelona’nın başında görme olasılığımız bir hayli arttı.