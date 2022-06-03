Portekizli genç, Fransız ekibiyle büyük başarılar yaşamak amacında.

Nuno Mendes, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamasının ardından adını, kulüp tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

19 yaşındaki oyuncu, Fransa’da geçirdiği dönemde başarılı bir performans sergilerken PSG, genç oyuncunun bonservisini Sporting Lizbon’dan aldı.

Mendes için Portekiz ekibine toplamda 38 milyon Euro ödenecek ve genç oyuncu, 2026 yılına kadar Parc des Princes'te kalacak.

Mendes, PSG bir önceki sezon şampiyon olurken ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyunculardan birisi oldu.

Bu yüzden Fransız ekibi, hiç zaman kaybetmeden genç futbolcuyu kalıcı bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

Mendes, PSG'deki kalışı hakkında ne dedi?

19 yaşındaki futbolcu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Buraya, adımı Paris Saint-Germain tarihine yazmak için geldim.

”Bu yıl başladı ve daha fazla lig galibiyeti, daha fazla şampiyonluk ile kulüp için güzel zamanları devam ettirmeyi umuyorum.

“Kulübü, temsil ettiğimde yapmaya çalıştığım şey bu. Küçüklüğümden beri büyük bir kulüpte oynamak istiyordum ve Paris Saint-Germain de bunlardan birisiydi” dedi.

Portekizli futbolcu, Parc des Princes'teki kendi kişisel performansı hakkında ise şunları ekledi:

"Bence bu dönem, benim için bir öğrenme zamanıydı. Buraya, gelişmek ve öğrenmek için geldim ve çok iyi bir sezon oldu.”

Mendes, PSG'nin lig performansı hakkında ne dedi?

19 yaşındaki futbolcu, kendi kişisel izlenimlerine rağmen, Lionel Messi de dahil olmak üzere bir dizi önemli oyuncuyla sahada yer aldı.

Ancak, Şampiyonlar Ligi'ndeki arzuladıkları başarıya ulaşmayı başaramadılar.

Mendes, her şeye rağmen takımın ruhuna değinirken, "Kötü zaman geçirdiğimizde, takım doğru şekilde tepki verebildi.

“Antrenmana gider ve elimizden gelenin en iyisini yapardık. Tüm sezon bunu yapmaya çalıştık.

"Hayal kırıklıklarına rağmen takım her zaman iyi tepki verdi. Bu aynı zamanda ligi kazanmamızı da sağladı.

“İlk defa [bu olumsuz baskı] başıma geldi, ama eminim diğer oyuncular için yeni bir şey değildi.

“Tecrübeli oyuncular, kötü zamanlarda bize yardımcı oldu, çünkü geçmişte benzer dönemlerden geçtiler. Takımın iyi bir ruhu var” dedi.

Daha fazlası için:

Manchester City, Manchester United ve Chelsea, Liverpool yıldızı Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor