Borussia Dortmund, Haaland için gözünü kararttı

Dortmund, Avrupa devlerinin radarındaki Haaland’ı takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

RB Salzburg’dan Borussia Dortmund’a transfer olan Erling Haaland, Bundesliga’da gösterdiği performansla Avrupa’nın en büyük kulüplerinin transfer listelerine en tepeden giriş yapmayı başardı.

Manchester City ve Manchester United gibi İngiliz ekiplerinin yanı sıra Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle de anılan yıldız oyuncunun önümüzdeki yaz aktif olacak serbest kalma bedeliyle Almanya’dan ayrılması bekleniyor.

Ancak Borussia Dortmund, genç yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

Dortmund’un Haaland planı

SportBild’den Christina Falk’ın haberine göre Borussia Dortmund, Erling Haaland’a maaşını ikiye katlayacak yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Eğer Norveçli yıldız bu teklifi kabul ederse, 8 milyon euro olan maaşını 15 milyon euro’ya çıkarmış olacak.

Transfer piyasasının revaçta ismi Haaland, geleceği hakkındaki son sözü kendisi söyleyecek.

If you are in trouble make it double: @BVB wants to offer @ErlingHaaland almost double the salary so that he stays also next season in Dortmund. Raise from 8 Mio € to 15 Mio € @SPORTBILD @westsven — Christian Falk (@cfbayern) October 6, 2021

Haaland’ın Dortmund karnesi

Erling Haaland, 2019-20 sezonunun devre arasında RB Salzburg’tan Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

Bugüne dek sarı-siyahlı ekibin formasını tüm kulvarlarda 67 maçta terleten 21 yaşındaki golcü, 68 gol kaydetmeyi başardı.

Haaland, 2021-22 sezonunda oynadığı sekiz maçta ise 11 gol 3 asistlik bir istatistik yakaladı.

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