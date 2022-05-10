Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg'dan Karim Adeyemi'yi 2027 yılına kadar transfer ettiğini doğruladı.

20 yaşındaki oyuncunun Dortmund'a transfer olmak Manchester United da dahil olmak üzere bir dizi kulübü reddettiği bildirildi.

Haber, Erling Haaland'ın 51 milyon £ (63 milyon $) karşılığında Manchester City için Dortmund'dan ayrılacağının doğrulandığı gün geldi.

Adeyemi, Avusturya şampiyonu Salzburg ile 22 gol attığı harika bir sezonun ardından Dortmund'a gidiyor.

Bu süreçte ilk kez Almanya milli takımına seçildi ve Ermenistan'ı 6-0 yendikleri maçta bir de gol attı.

Ne söylendi?

2018'de Salzburg'a katılmadan önce Almanya'da altyapılarda oynayan Adeyemi, transfer hakkında şunları söyledi: "Küçük bir çocukken siyah sarı formalı futbol beni büyüledi. Bu yüzden Dortmund'un ilgisini öğrendiğimde BVB'ye geçmek istediğimi hemen anladım.

"Uzun vade için kasten imzaladım çünkü fantastik Dortmund taraftarlarının desteğiyle orta vadede şampiyonluklar kazanabilecek heyecan verici bir takım olacağımıza inanıyorum."

"Adeyemi'nin kalbi siyah sarı forma için atıyor ve Avrupa'nın büyük kulüplerini bizim için reddetti."

Salzburg ne dedi?

Salzburg, Adeyemi'yi kulüpte geçirdiği süre boyunca "olağanüstü şeyler" başardığı için övdü ve ona gelecek için iyi dileklerde bulundu.

Sportif direktör Christoph Freund, "Karim'in bize ne zaman geldiğini hala çok net hatırlıyorum. Muazzam yetenekli, genç, eğlenceli ve kibar bir adamdı," dedi.

"Bir oyuncu olarak bizimle geçirdiği dört yılda muazzam bir gelişme gösterdi ve bizimle olağanüstü şeyler yaşadı.

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