Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Manchester City'nin Erling Haaland için yapacağı herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ancak, aynı zamanda Norveçli yıldız kulüpten ayrılırsa onun yerine başka bir "yeni yetenek" bulacağının da sözünü verdi.

City’nin, yaz transfer dönemi öncesinde Haaland’ı kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu konuşulurken İngiliz temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig'deki en fazla kazanan futbolcu yapmak istiyor.

Watzke bu söylentileri yalanladı, fakat Manchester City'nin Norveçli forvet için resmi bir teklif yapması halinde Dortmund'un finansal olarak bununla başa çıkamayacağını da kabul ediyor.

Ne söylendi?

City'nini Haaland'a transfer ücreti ve maaş maliyetleri de dahil olmak üzere toplamda 355 milyon euro yatırım yapmaya istekli olduğu bildiriliyor, ancak Dortmund başkanı devam eden spekülasyonlara çok da takılmamaya çalışıyor.

Sport Bild'e konuşan Watzke, "Medya dedikodularını yargılamaktan vazgeçtim. Aksi takdirde, günüm 36 saat olmak zorunda kalacak.

"Şu anda oyuncu tarafından özel bir şey duymadık ve kimse bize bu konuda bir şey söylemedi. Ancak, Manchester City Haaland için teklif gönderirse finansal olarak onların teklifiyle baş edemeyiz" dedi.

Watzke, Dortmund'un 'yeni bir yıldız' yaratacağı konusunda ısrar ediyor

Haaland’ın, 2024 yılına kadar Dortmund ile bir sözleşmesi var, ancak Watzke oyuncusunun bu yaz yeni maceralara yelken açabileceğinin de farkında.

Barcelona, ​​Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United da Norveçli golcünün 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazırlar.

Watzke, Dortmund’un Haaland'ın yerini doldurabileceğinden emin ve şunları söyledi:

"Bunu birkaç kez yaşadık. 2014'te Robert Lewandowski'yi Bayern'e ve Pierre-Emerick Aubameyang'ı 2018'de Arsenal’a transfer ettik.

"Her zaman yeni bir yıldız yarattık. Haaland ayrılırsa, yeni bir yetenek bulup onu bir yıldıza dönüştüreceğiz ve bu, Bundesliga'ya da iyi gelecek."

Bu açıklamanın üzerine Leipzig'den Karim Adeyemi’nin, Haaland’ın yerini doldurması en muhtemel oyuncu olduğu konuşuluyor.

Ancak Watzke olası bir transfer hamlesi için ise temkinli davranıyor.

“Adeyemi hakkındaki, herhangi bir transfer söylentisini tabii ki net olarak konuşmak istemiyorum."

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