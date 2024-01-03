Bonservisine 64 milyon euro ödenen Nikola Kalinic, Hajduk Split’e transfer oldu ve sezon sonuna kadar sadece 1 euro kazanacak

Hırvat futbolunun en deneyimli golcülerinden biri olan Nikola Kalinic, kariyerinin son döneminde sürpriz bir imza attı.

Avrupa futbolunda son yılların en ilgi çekici transferlerinden biri Hırvatistan’da resmiyet kazandı. Hırvat futbolunun bir dönem Milan ve Atletico Madrid formaları da giyen 36 yaşındaki golcüsü Nikola Kalinic ülkesinin Hajduk Split takımına transfer olurken, yıldız oyuncunun bu imzanın ardından sezon sonuna kadar sadece 1 euro kazanacağı belirtildi.

Geçen sezon da Hajduk Split forması giyen golcü oyuncunun takıma şampiyonluk hedefi için döndüğünü belirten teknik direktör Mindaugas Nikolicius, “Nikola takıma Hajduk’u 19 yıl sonra Hırvatistan şampiyonluğuna taşımak için döndü” ifadelerini kullandı.

Bonservisi için servet ödendi

Kalinic geçen sezon Split formasıyla 18 lig karşılaşmasına çıkarken, bu maçlarda dört gol sevinci yaşamıştı.

Kariyerinin en iyi sezonunu 2016-2017 sezonunda Fiorentina formasıyla geçiren Kalinic, bu sezonun ardından 22,5 milyon euro karşılığında Milan’a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca toplamda 64 milyon euro bonservis ödenen Kalinic milli takım kariyerinde Mario Mandzukic’in gölgesinde kalsa da şans bulduğu 42 maçta ülkesi için 15 gol atmayı başarmıştı.