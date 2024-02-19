Bonservisi Galatasaray’da bulunan Nicolo Zaniolo Serie A’ya dönüş hazırlığında

Aston Villa’nın satın alma opsiyonununu kullanmayı düşünmediği yıldız oyuncunun geleceği şekilleniyor.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo’nun 2024-2025 sezonunda yeniden Serie A’da forma giyebileceği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği yıldız oyuncu, yeniden İtalya’da oynamaya sıcak bakıyor.

Haberde Aston Villa formasıyla ilk 11’de başladığı son maçını Aralık ayında oynayan Zaniolo ile Fiorentina, Milan ve Juventus’un ilgilendiği ancak bu takımların tamamının oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı ifade edildi.

15 milyon euroya alınmıştı

Zaniolo Şubat 2023’te Roma’dan Galatasaray’a 15 milyon euro ve çeşitli bonuslar karşılığında transfer olarak, şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta sadece iki gol atabildi. Galatasaray’ın önemli bir bonservis bedeliyle yatırım yaptığı, İtalya Milli Takımı’nın da önemli oyuncuları arasında yer alan Zaniolo’nun geleceğine ilişkin kararını oyuncunun EURO 2024’te sergileyeceği performansın ardından şekillendirmesi bekleniyor.