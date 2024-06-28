EURO 2024'ün parlayan yıldızı Riccardo Calafiori, Bologna'ya maliyetinin 10 katını kazandıracak.

Hırvatistan'a karşı beraberliği son dakikada kurtaran ve EURO 2024'teki macerasına devam eden İtalya Milli Takımı'nın savunmadaki yıldızı Riccardo Calafiori, Euro 2020'nin parlayan yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle Zaccagni'nin Hırvatistan'a karşı attığı kritik goldeki etkileyici kişisel performansıyla ve turnuva boyunca yaptığı başarılı müdahalelerle adından söz ettiren başarılı savunmacının kariyeri ani bir yükseliş yaşadı.

Basel'e piyango vurdu

Roma altyapısında yetişen genç oyuncu, Mourinho'nun yönetimindeki Bodo Glimt'e karşı alınan utanç verici 6-1'lik mağlubiyetin ardından eleştirilere maruz kaldı ve önce Genoa'ya kiralık olarak gitti, ardından sadece 1.5 milyon euroya İsviçre'nin Basel kulübüne transfer oldu. İsviçre'de geçirdiği bir sezonun ardından, Bologna yeteneklerini fark etti ve 2023 yılında yaklaşık 4 milyon avro karşılığında transfer etti. Bugün bu rakam on katına çıkabilir.

EURO 2024'te parladı

Euro 2024, Calafiori'nin transfer pazarındaki talebi artırdı ve şu anda yaklaşık 40 milyon euroya satılabilir durumda. Ancak Bologna, onu satmaktan vazgeçme niyetinde değil. Thiago Motta'nın ayrılmasının ardından, yeni teknik direktörü Italiano'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek projede onu savunmanın temel taşı olarak görmek istiyorlar, ancak şu anda bir transferi reddetmek imkansız görünüyor.

Basel kazanmaya devam edecek

Thiago Motta, Juventus'a Calafiori'yi Turin'e getirmesi için bir fedakarlık yapmasını önerdi ve Juve, tekliflerine bir oyuncu eklemeye çalışacak (Miretti, Milik, Huijsen, Soulé...). Ancak Juventus, Calafiori'nin durumunu değerlendiren tek takım değil. La Gazzetta dello Sport'a göre, Real Madrid de oyuncuyu gözlem altında tutuyor ve Arsenal'in radarında olduğu da belirtiliyor ancak Bologna, satışında indirim yapamaz çünkü elde edilen gelirin %40'ı Basel'e gidecek. Euro 2024'teki performansını sürdürürse (İsviçre'ye karşı cezası nedeniyle son 16 turunda oynamayacak), yıldız ismin fiyatı daha da artacak.