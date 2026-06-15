Birleşik bir ulus... Taremi, İranlı taraftarların coşkusunu alevlendiriyor

İran milli takımının kaptanı Mehdi Taremi, yarın sabah erken saatlerde Yeni Zelanda ile oynayacakları maçla Dünya Kupası macerasına başlamadan önce, takımının içinde bulunduğu durum hakkında konuştu.

İran milli takımı, Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, basın toplantısında Mehdi Taremi'nin yaptığı açıklamaları yayınladı. Taremi, "İran'da yaşayanlar da, dünyanın dört bir yanındaki İranlı topluluklar da dahil olmak üzere tüm İranlılara saygı duyuyoruz" dedi.

Olympiakos'un forveti sözlerine şöyle devam etti: "Uzun yıllar boyunca İran birleşik bir ulustu. Bu birliği göstermek istiyoruz ve nerede olurlarsa olsunlar İranlılara neşe vermek için Dünya Kupası'ndayız."

İran milli takımının teknik direktörü Amir Qalaei Noyi ise, "Zorlukları fırsata çevirmeye alışkınız. Halkımızın kalbine neşe katmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

Los Angeles, İran dışında en büyük İranlı topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve teknik direktör, bu topluluğun üyelerinin milli takımı desteklemek için büyük sayılarda maça gelebileceğinin farkında.

Kalâ Noyi, "Bizi izlemeye gelecek olmalarından mutluluk duyuyorum ve bize şans dilemelerini umuyorum. Bizi desteklemelerini ve biz de iyi bir maç çıkararak bu desteğe karşılık vermemizi diliyorum" dedi.