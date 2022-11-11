"Birkaç çıplak oyuncu gördüm" - Van Gaal'in, 2022 Dünya Kupası için Hollanda kadrosunu açıklarken yaşadığı ilginç anlar

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, oyuncularını Dünya Kupası için kadroya çağırırken enteresan anlar yaşadı.

Van Gaal cuma günü kadrosunu açıkladı

Hoca, oyuncularla görüntülü görüşme yaptı

Bazı yıldızlar konuşurken çıplaktı

NE OLDU? Van Gaal, turnuvada mücadele etmek için Katar'a gidecek olan Hollanda kadrosunu cuma günü açıkladı. Kadroda olduğunu duyan oyuncular bu habere sevinirken Hollandalı hoca, oyuncularla zor ve tuhaf konuşmalar yapmak zorunda kaldı.

NE SÖYLENDİ? Van Gaal düzenlediği basın toplantısında o anları şu sözlerle anlattı:

"Oyunculara kadroyu açıklamak kolay değildi. FaceTime aracılığıyla oyunculara kararlarımı açıklamak için toplamda bir saat 45 dakika harcadım. Bu kolay bir iş değildi, onu söyleyeyim. Ayrıca bazı oyuncuların İngiltere'de oynadığını da hesaba katmalıydım. Belli ki bir saatlik zaman farkı var. Birkaç çıplak oyuncu gördüm çünkü hâlâ yataktaydılar. Ya da yeni kalkmışlardı."

BÜYÜK RESİM: Van Gaal, turnuva öncesinde Portakallar'ın kadrosundan bazı büyük isimleri geride bıraktı. Kaleci Jasper Cillessen kayda değer bir eksikti. Donny van de Beek, Ryan Gravenberch ve Sven Botman da çağrılmadı. Georginio Wijnaldum ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

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