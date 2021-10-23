Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Bakasetas ve Nwakaeme'den yoksun olarak çıktığı Göztepe maçından 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Göztepe, Trabzonspor'u kendi yarı alanına hapsettiLider Trabzonspor, Fenerbahçe'yi kendi evinde 3-1 mağlup etmesinin ardından İzmir temsilcisi Göztepe'nin konuğu oldu. Bordo Mavililer, liderliğini sürdürmek için çıktığı maça, son haftaların formda oyuncusu Bakasetas ve Nwakaeme'den yoksun başladı.

Yunan oyuncusu Bakasetas ve Nwakaeme'nin eksikliğinin Trabzonspor'u nasıl etkileyeceği ve Bordo Mavili takımın, bu oyuncuların yokluğunu nasıl kapatacağı merak edilen konular arasındaydı.

Taraftarının yoğun desteğiyle maça başlayan Göztepe, Trabzonspor karşısında maçın ilk dakikalarında etkili olmaya çalıştı. Daha sonra Trabzonspor, maçın kontrolünü eline almaya başladı ve özellikle Gervinho'yu sol çizgide etkili kullanmaya çalıştılar.

Abdülkadir Ömür'ün topu hızla Göztepe yarı alanına taşıdığı pozisyonda Jahovic'in müdahalesi geldi ve henüz maçın başlarında Göztepe'nin forvet oyuncusu Adis Jahovic sarı kart gördü. Bu pozisyon, Göztepe adına maçın ilerleyen dakikaları için olumsuz anlardan birisiydi.

Hamsik ve Berat orta alanı iyi savundu

Trabzonspor, maçın ilk 20 dakikalık bölümünde kendi yarı alanından pas yaparak çıkmaya çalıştı. Bu anlarda Hamsik ve Berat orta alandan defansa gelerek top aldı. Göztepe'nin, Bordo Mavilileri kendi yarı alanlarına hapsetmek için önde alan baskısı vardı ve Göztepeliler bu dakikalarda, Trabzonspor yarı alanında bir süre iyi pas yaptı.

İlk yarım saatin ardından Göztepe yarı alanında daha iyi paslaşmaya başlayan Trabzonspor'da, Hamsik orta alanda iyi toplar dağıttı. Sol bekte Denswil ve önündeki Gervinho'yla sol kanadı kullanmaya devam eden Bordo Mavili takım, hücuma etkili çıkarken ataklarda çoğalmayı başaramadı.

Berat'ın defansif katkısıyla Göztepe ataklarını durdurmayı başaran Trabzonspor, özellikle ani ataklarda Bakasetas ve Nwakaeme'nin yokluğunu hissetti.

Göztepe, Trabzonspor'u kendi yarı alanına hapsetti

ilk yarının sonlarında baskısını artıran Göztepe, orta alanda iyi paslar yaptı. Topu kanatlara iyi açan Göztepeli oyuncular, Trabzonspor'u adeta yarı alanına hapsetti. Soldan gelen ortayı değerlendiremeyen Jahovic, Göztepe'nin gole çok yaklaştığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

Abdullah Avcı'nın çözüm üretemediği anlar özellikle ilk yarının sonlarıyla. Göztepe'nin geçişleri kolay yaptığı ve Trabzonspor karşısında etikili futbol oynadığı anlarda Uğurcan, kalesini gole kapattı. Göztepe, çok koştu ve çok bastı ancak golü bulamadı.

İlk yarıda maçın hakimi Göstepe'ydi

Müsabakanın ilk yarısına baktığımızda maçı daha fazla isteyen Göztepe'ydi. Lider Trabzonspor, ilk devreyi gol yemeden kapattığı için şanslıydı. Bordo Mavililer, ön tarafta risk almazken Yusuf Sarı, ilk 45 dakikada pek görünmedi ve sağ bekte görev yapan Dorukhan Toköz'ün maç eksiği göze çarptı. Djanini ise istediği topları alamadı ancak forvet oyuncusu, hücumda son derece hareketsiz göründü.

Trabzonspor, mücadelenin ikinci yarısına Yusuf Sarı ile Siopis'i değiştirerek başladı. Böylece, Abdullah Avcı'nın orta alana yaptığı bu hamleyle Bordo Mavililerin defansif olarak güçlenmesi ani ataklarda Abdulkadir Ömür ve Gervinho'ya biraz daha iş düşeceğini gösteriyordu.

İkinci yarıya da kendi yarı alanında sabırla pas yaparak başlayan Bordo Mavililer, oyun taktiğinden asla ödün vermedi ancak pozisyon bulmakta zorlandı. Trabzonspor, rakip alanda baskıyı kurmaya çalışsa da Göztepeliler savunmada oldukça iyi göründü.

Devre arasından sonra hem Göztepe hem de Trabzonspor maça dengeli başladı. İki takım için de takım boyu uzundu ve oyuncular birbirlerine yakın görünmedi. Tempolu bir oyun yoktu sahada ancak dakikalar 56'yı gösterdiğinde Bordo Mavili takımda yetenekli oyuncular golsüz giden maça 'dur' dedi.

Gervinho, Trabzonspor'u öne geçirdi

Abdülkadir Ömür, yine hızlı bir şekilde topu taşıdı ve sol taraftaki Gervinho'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fildişili oyuncu, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor'un golü bulduğu anda Göztepe'nin sağ kanadında verdiği boşluk dikkatlerden kaçmadı. Maç boyunca etkili bir görüntü çizen Göztepeliler, golü yedikleri pozisyonda büyük bir hata yaptılar.

Golün ardından Trabzonsporlu oyuncular birbirlerine daha yakın göründüler. Yine yarı alanından pas yaparak çıkmaya çalışan Bordo Mavili takım, topu sabırla ileriye taşıdı ve Göztepeli oyuncuların ani ataklarına izin vermedi. Kanat organizasyonları ve orta alandaki sağlam yapısıyla ilk yarıdaki görüntüsünü tersine çeviren bir Trabzonspor vardı.

Trabzonspor, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü aldı

Oyunun ilk yarısı ve ikinci devresinde, Göztepe adına maçta büyük bir değişiklik vardı. Maça son derece tempolu ve büyük bir baskıyla başlayan Göztepe, müsabakadaki oyun üstünlüğünü devreden sonra tamamen Trabzonspor'a kaptırdı. Siopis değişikliğinin ardından savunmasını güçlendiren ve Hamsik için daha geniş alanlar tasarlayan Bordo Mavili oyuncular, istekli görüntüleriyle rakip alanda etkili oldu.

Bakasetas ve Nwakaeme gibi oyuncularının eksiklğine rağmen Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı. Yaratıcı oyuncularının olmaması, Bordo Mavili takımı maçın bazı anlarında etkilese de müsabakanın kazanılması çok önemliydi. Şampiyonluğa oynayan bir takım, eksiklerine rağmen bunu sonuca yansıtmıyorsa ve maçın sonunda istediğini alıyorsa lider olmanın keyfini çıkarabilir.

Bordo Mavililerin liderliği tesadüf değil

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'a baktığımızda; bir önceki yıl yeri dolmaz denilen hangi oyuncuları yoksa yerini gayet iyi şekilde dolduruyorlardı ve eksiklerine rağmen bir şekilde maçlarını kazanıp şampiyon oldular. Böylece, Süper Lig'in en zor deplasmanlarından birinde şampiyonluğa oynayan Trabzonspor, neden lider olduğunu bir kez daha gösterdi.

Abdullah Avcı, Başakşehir'de de sistemi olan bir takıma sahipti ama bazı anlarda oyunu fazlasıyla uyutan bir tarza bürünebiliyorlardı ve kritik anlardaki mağlubiyetlerle şampiyonluğa ulaşamamışlardı. Fakat Abdullah Hoca için şu anda durum farklı. Oyunun her anında coşkuyu artırabilecek birçok oyuncuya sahip olan Abdullah Avcı; iki yetenekli oyuncusu olmadan bile yerlerini doldurdu. Yerleri dolmayan tek bir unsuru var Trabzonspor'un, o da şampiyonluğu herkesten çok isteyen taraftarı...

Sistemi olan, sahada oyuna akıl koyan Trabzonspor'da Abdullah Avcı için ihtiyaç duyulan şey, taraftarın yanı sıra kritik anlarda risk alabilen oyuncular ve coşku. Bu sezon, lider Trabzonspor için bu etkenlerin hepsi var. Sırada ne var peki Bordo Mavililer için? Trabzonspor'un vizöründe şampiyonluktan başka bir şey yok.

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