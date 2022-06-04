Arjantinli futbolcu, üzücü olayın ardından futbol yaşantısını sonlandırdı.

Carlos Tevez, futbolu bıraktığını açıkladı ve "bir numaralı hayranı" olan babası Segundo Raimundo'nun vefatının, bu kararının ana nedeni olduğunu duyurdu.

Kariyerine devam etmek için teklifler aldığını açıklayan 38 yaşındaki oyuncu, hem Manchester kulüpleri hem de Juventus dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giyerken, Boca Juniors'ta da üç dönem oynadı.

Tevez, babası 2021'in şubat ayında vefat ettiğinden bu yana, Boca'dan ayrıldıktan sonra maç oynamadı ve şimdi, Arjantin'deki ulusal televizyonda resmen kramponlarını astığını doğruladı.

Tevez, emekliliği hakkında ne dedi?

Arjantin'in talk show programı Animales Sueltos'a konuşan Tevez, "Emekli oldum, bu doğru. Birçok yerden teklif aldım ama bir oyuncu olarak zaten sahip olduğum her şeyi vermiştim.

"Boca Juniors'ta oynadığım son yıl çok zordu. (Çünkü Segundo Raimundo'nun beyin ölümü gerçekleşti) Bir gün uyandım ve Vane'ye (Tevez'in eşi Vanessa) 'Artık oynamak istemiyorum' dedim.

"Öğleden sonra Adrian'ı (Tevez'in menajeri Adrian Ruocco) aradım ve ona 'Bak, artık oynamayacağım. Emekli oluyorum' dedim. 'Bir numaralı hayranımı kaybettiğim için oynamayı bıraktım' diyene kadar bana durmadan neden oynamayı bıraktığımı sordular.

"Sekiz yaşındaydım ve beni izlemeye gelen oydu.

"Onlara 'Artık kimse için oynamıyorum' dedim. Sanırım (emekli olma kararı) kendimi gerçekten düşündüğüm tek zamandı. Bir numaramı kaybetmiştim. hayranıydım ve bu artık oynamak istemememe neden oldu."

Tevez bundan sonra ne yapacak?

Haziran 2021'de Boca ile sözleşmesini altı ay erken bitirmeyi karşılıklı olarak kabul eden Tevez, futbolu bırakmasına rağmen oyunda kalmayı planlıyor.

Eski Manchester United ve City forvet oyuncusu şimdi teknik direktör olmayı düşünüyor ve eski oyuncu ve Arjantin Millî Hokey Takımı'nın teknik direktörü Carlos Chapa Retegui ile yakın çalışacak.

Tevez, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerimle ve Chapa Retegui ile sahip olduklarımız için çok heyecanlıyım.

"Dört veya beş aydır birlikte çalışıyoruz ve gerçek şu ki, kapsamlı bir projeyi bir araya getiriyoruz."

Tevez'in Boca'da mı yoksa Arjantin futbolunda başka bir kulüpte mi çalışacağı şu aşamada belli değil.

Tevez'in kariyer istatistikleri

Kulüp Maç sayısı Goller Boca Juniors (2001-05) 110 38 Corinithians (2005-06) 76 46 West Ham (2006-07) 29 7 Man Utd (2007-09) 99 34 Man City (2009-13) 148 73 Juventus (2013-15) 95 50 Boca Juniors (2015-17) 56 25 Shanghai Shenhua (2017) 20 4 Boca Juniors (2017-21) 113 31 TOPLAM 746 308

Tevez kariyeri boyunca hangi şampiyonlukları kazandı?

Tevez, 20 yıllık futbol kariyeri boyunca, Boca Juniors ile geçirdiği üç dönemde beş Arjantinli şampiyonluğu dahil olmak üzere çok sayıda unvan ve kupa kazandı.

38 yaşındaki oyuncu, 2003 yılında Copa Libertadores ve Kıtalararası Kupa da dahil olmak üzere Boca ile altı ek kupa daha aldı ve iki yıl sonra Corinthians ile Brezilya Ligi şampiyonluğunu kazandı.

İngiliz futbolunda geçirdiği süre boyunca Tevez, Manchester City'e gitmeden önce Manchester United ile Şampiyonlar Ligi ve iki Premier Lig şampiyonluğu elde etti.

Arjantinli, City formasıyla kariyerinde üçüncü kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve 2010-11 sezonunda Roberto Mancini yönetiminde FA Cup zaferini de elde etti.

Tevez, İtalyan devi Juventus ile iki Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere dört kupa kazanırken, Shanghai Shenhua ile kısa sürede Çin FA Cup'ı kazandı.

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