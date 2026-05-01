Bir gerilim filmi değil, Michael Jackson'ın Leeds'te aldığı ezici yenilgi

Leeds United, Cuma akşamı en az bir sezon daha Premier Lig'de kalmayı neredeyse garantiledi. The Whites, kendi sahası Elland Road'da Burnley'i 3-1 mağlup etti. Bu maçta, Scott Parker'ın görevden alınmasının ardından Michael 'Mike' Jackson, bu sezon ilk kez (geçici) teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

Leeds, 40 puanla küme düşmekten kurtulmak için iyi bir konumdaydı ve bir galibiyetin bu hedefe çok daha yaklaştıracağını biliyordu. Pascal Struijk'in ilk 11'de, Joël Piroe'nin ise yedek kulübesinde yer aldığı maçta Leeds erken öne geçti.

8. dakikada Jaka Bijol, Anton Stach'a keskin bir pas attı; Stach dönerek hemen şut pozisyonuna geçti. Alman oyuncu yaklaşık 25 metreden vurdu ve topun kısa köşeye doğru kaybolduğunu gördü: 1-0.

Zaten küme düşmüş olan Burnley, skoru eşitlemeyi başaramadı ve devre arasından hemen sonra 2-0'ı yedi. Konuk takımın savunmasındaki hata, Leeds forveti Jayden Bogle'ın topu ele geçirmesine yol açtı ve onun alçak, sert ortasını Noah Okafor gole çevirdi.

Beş dakika geçmeden Leeds skoru 3-0'a getirdi. Ao Tanaka'nın tehlikeli şutunu Burnley kalecisi Martin Dúbravka kötü bir şekilde kontrol etti ve Calvert-Lewin'in ribaundunda hiçbir şansı kalmadı.

Quilindschy Hartman ve Zian Flemming'in ilk 11'de yer aldığı Burnley, Loum Tchaouna'nın golüyle bir teselli golü buldu. Eski PSV hedefi, şans eseri ayağına gelen topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Leeds, son üç maçına girerken 43 puana sahip. Bu, bu hafta sonu sahaya çıkacak olan şu anki 18. sıradaki Tottenham Hotspur'dan 9 puan fazla. Burnley ise şimdiden gelecek sezona odaklanmış durumda. O zaman takımın başında Steven Gerrard olabilir.