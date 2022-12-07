Bir Fenerbahçe taraftarı, "Seni babamla tanıştıracağım" dediği kız arkadaşını Jorge Jesus'a götürdü

Portekizli hoca, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde kısa sürede taht kurmayı başardı.

Fenerbahçe taraftarlarının, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a olan sevgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bunun en büyük örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Bir Fenerbahçe taraftarının, kız arkadaşına "Seni babamla tanıştıracağım" deyip Jorge Jesus'a götürdüğü ortaya çıktı.

Söz konusu taraftar, Instagram'da kız arkadaşının maçı izlediği anı paylaşım "Bugün, 'seni babamla tanıştıracağım' dediğim sevgilimi Fenerbahçe maçına Jorge Jesus'a getirdim" notunu düştü.

Paylaşım Twitter'da kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'li bir taraftar, sevgilisini 'seni babamla tanıştıracağım'diyip; stada, Jorge Jesus'u görmeye getirdi.



En kral sigma. 🤠 pic.twitter.com/9cGpMsCgg2 — JesusunFeneri (@jesusunfenerii) December 4, 2022

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

2022 Dünya Kupası arasını hazırlık maçları ile değerlendiren sarı-lacivertliler, 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini Osayi-Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Jorge Jesus'un öğrencileri daha sonra yine Kadıköy'de bu kez bir başka La Liga ekibi Villarreal'i 2-1 devirdi.

Villarreal'e karşı skor üreten isimler ise Serdar Dursun ve Joshua King oldu.

Fenerbahçe 7 Aralık'ta Alanyaspor, 10 Aralık'ta ise Salernitana ile oynayıp bu süreçteki hazırlık karşılaşmalarını tamamlayacak.