PSG, özel maçta Riyad All-Star 11'ini 5-4 mağlup etti. Ronaldo iki, Messi ise bir gol attı. Portekizli 61, Arjantinli ise 62'de oyundan alındı.

NE OLDU? Pek çok kişinin, futbolun gelmiş geçmiş en büyük iki oyuncusu arasındaki son mücadele olduğuna inandığı maçta Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, şov yaptı. Messi, her ne kadar daha aralık ayında bu topraklarda Dünya Kupası zaferini yaşamış olsa da Arjantinlinin üzerinde, büyük rakibi Ronaldo'ya karşı sahada olmanın getirdiği bir baskı vardı. Al Nassr'ın yeni yıldızı Ronaldo da tabii ki ilk 11'deydi.

Bu buluşma, birçok yönden bir dönemin sonunu işaretleyen bir maçtı. All-Stars elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak Anderson Talisca'nın uzatmalarda kaydettiği gol, farkı sadece bire indirdi ve PSG, mücadeleyi 5-4 kazandı.

MAÇIN YILDIZI: İlk gülen Messi oldu ama Ronaldo Maçın Adamı ödülünü kazandı. Penaltıdan ilk golünü bulan 37 yaşındaki oyuncu, gecenin ilerleyen dakikalarında çok daha etkileyiciydi ve harika kafa vuruşuyla direği sarstıktan sonra dönen topta ağları havalandırarak ikinci golünü kaydetti.

Elbette bu sadece bir dostluk maçıydı, ancak kalabalık beş Ballon d'Or sahibi için çıldırdı. Özellikle Al-Nassr taraftarları, Ronaldo'nun gollerine çok sevindi. CR7'nin içinde hâlâ hayat var!

MAÇTAN ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Messi ve PSG için odak noktası, yeni kupalar kazanmak olacak. Ligue 1 devi pazartesi günü Fransa Kupası'nda sahne alacak. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise Bayern Münih ile karşılaşmalarına az kaldı. Bu arada, Suudi Arabistan'daki tüm gözler Ronaldo'nun Al-Nassr için yaklaşan ilk resmî maçında olacak. Portekizli yıldızın hazırlık maçında PSG'ye iki gol atması, Al Nassr taraftarının heyecan seviyesini doğal olarak tavan yaptırdı.