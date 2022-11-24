BİLİYOR MUYDUNUZ? | Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, futbolu bıraktıktan sonra temizlikçi olarak çalışıyordu

Suudi Arabistan'ın hocası, futbolu bırakmak zorunda kaldıktan sonra zorlu bir dönemden geçmiş.

2022 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizi, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Arjantin'in Suudi Arabistan karşısında aldığı şoke edici skor oldu.

Lionel Scaloni'nin ekibi, 22 Kasım'da Lionel Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu ve tüm dünya büyük bir şok yaşadı.

Büyük zaferin ardından Suudi Arabistan'da bir günlük resmî tatil ilan edildi.

Bu maçtan sonra Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ın ilginç bir röportajı da ortaya çıktı.

Ne söylendi?

90'lı yılların sonunda diz sakatlığından dolayı futbolu bırakmak zorunda kalan Fransız, daha sonra eşiyle bir süre temizlikçi olarak çalışmaya başlıyor. Ardından yine eşiyle birlikte temizlik şirketi kuran Renard, o günleri şöyle anlatıyor:

"SC Draguignan takımında antrenörlük diplomamı almaya çalışırken eşimle birlikte temizlik işlerine de bakıyorduk.

"Her sabah 3'te kalkıp binalardaki çöp kutularını dışarı çıkarırdım. Nereden geldiğimi biliyorum."

Renard'ın, antrenörlük kariyerine Fransa’nın amatör bir takımında başlayıp Arabistan gibi bir takımla Arjantin’i yenebilecek seviyeye gelmesi tesadüf değil.

Fransız hoca, 2012’de Zambiya'ya, tarihinde ilk defa Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğunu kazandırdı.

Fildişi Sahili'ni 25 sene sonra Afrika şampiyonu yapan 54 yaşındaki teknik direktör, Suudi Arabistan ile çıktığı 32 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Beş maçta ise mağlup oldu.

Suudi Arabistan'ı ne bekliyor?

Arjantin'i sürpriz bir şekilde mağlup eden Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçında 26 Kasım'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.