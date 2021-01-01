Marcelo Bielsa'dan Pep Guardiola yorumu: Pes ettim

Dünyanın en iyi taktisyeni olarak gösterilen Marcelo Bielsa, Pep Guardiola'ya olan hayranlığından bahsetti.

Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. 10 Nisan'da Etihad'da oynanacak karşılaşma aynı zamanda birbirinden her fırsatta övgüyle bahseden iki taktik dehayı karşı karşıya getirecek.

Marcelo Bielsa neler söyledi?

Leeds United'ın Arjantinli menajeri Marcelo Bielsa, DAZN'a Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulundu.

"O büyülü bir adam. Yaptığı işleri kopyalamaya çalışmak benim için son derece zor ve ben çoktan pes ettim. Gerçekten ona hayranlık duyuyorum.

"Oyuna yeni yorumlar katmak zaten futbola aşık olmanın bir yolu"

Guardiola, Bielsa için neler demişti?

Ekim 2020'de Leeds United ile Manchester City, Elland Road'da 1-1 berabere kalmıştı. Guardiola, bu karşılaşma öncesi basın toplantısında Marcelo Bielsa'dan övgüyle bahsetmişti.

"Bielsa, muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi... En özgün teknik direktör o. Takımlarını yönetme açısından eşsiz.

"Menajerlerin değeri, kaç kupa kazandığına bağlı değildir. Çalıştırdığım takımlarla ondan daha fazla kupa kazandım ama oyun bilgisi açısından hala ondan gerideyim.

"Bielsa'nın takımlarını izlemek her zaman bir zevktir; her zaman hücum yapmak ve seyircilere güzel futbol izletmek istiyorlar"

Bielsa'nın Guardiola'ya karşı galibiyeti yok

Bielsa ile Guardiola antrenörlük kariyerlerinde 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini Guardiola'nın takımları kazanırken iki maç da berabere tamamlandı.

İki antrenörün ilk karşılaşması Athletic Bilbao ile Barcelona arasında, San Mames'te oynanan maçta gerçekleşti. 2-2 biten bu mücadelenin rövanşını Barcelona, Camp Nou'da 2-0 kazanmıştı.

Leeds United bu sezon ne yaptı?

Marcelo Bielsa yönetiminde Championship'ten Premier Lig'e yükselen Leeds United, 30 maçta 13 galbiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bielsa'nın öğrencileri topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Daha fazlası