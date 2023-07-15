Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirdikten sonra Hırvatistan'dan Hollanda'daki bir hastaneye nakledildi.

Hollanda kulübü Ajax, eski kalecisi Edwin van der Sar'ın beyin kanaması geçirdikten sonra Hırvatistan'dan memleketine döndüğünü Instagram hesabından duyurdu.

Geçen hafta ailesiyle Hırvatistan'da tatildeyken hastaneye kaldırılan Van der Sar'ın durumuyla ilgili Hollandalının eşi Annemarie, bir açıklama yaptı.

Annemarie, eşinin durumunun stabil olduğunu paylaştı.

Van der Sar'ın eşi, Ajax'ın resmî Instagram hesabı aracılığıyla efsane kalecinin durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı ve şunları söyledi: "Edwin, cuma akşamı Hırvatistan'dan ülkesine geri gönderildi ve şu anda bir Hollanda hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bulunuyor. Durumu aynı: stabil. Yaşam dışı durumda. Van der Sar ailesi, geçen hafta gösterdikleri büyük ilgi için Split Üniversite Hastanesi'ne derin şükranlarını sunmak istiyor.

"Edwin, daha fazla araştırmanın yapılacağı yoğun bakım ünitesinde kalmak zorunda ve aile, onun daha sonra iyileşmesine odaklanabileceğini umuyor."

Van der Sar, 21 yıllık kariyerinde Ajax, Juventus, Fulham ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi.