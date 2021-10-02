Beşiktaş'tan teknik heyete takviye

Üst üste sakatlıklarla sarsılan Beşiktaş, teknik heyetini güçlendirdi.

Süper Lig'de milli maç arası öncesinde sahasında konuk ettiği Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, takımdaki sakat oyuncuların sayısının artması üzerine teknik heyete bir takviye yaptı. Ajansspor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar kondisyoner Uğur Gürel ile anlaşmaya vardı.

🎯 Ajansspor Özel 🎯



⚫️ Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası teknik kadroya takviye geldi.



⚪️ Yönetim, en son Kasımpaşa'da çalışan kondisyoner Uğur Gürel ile anlaşmaya vardı. Gürel, İtalyan kondisyoner Stefano Marrone’nin yardımcısı oldu. pic.twitter.com/lKq5BP81ka — Ajansspor (@ajansspor) October 2, 2021

Son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Gürel'in Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone'nin yardımcısı olarak göreve başlayacağı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin aldığı bu karara teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği tahmin edilirken, Gürel'in kısa bir süre sonra yeni takımındaki görevine resmen başlaması bekleniyor.

Marrone çok tecrübeli

Üç farklı dönemde Beşiktaş'ın kondisyonerliğini yapan Marrone, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da çalışmıştı. Büyük kulüplerin yanı sıra Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Gaziantepspor gibi Anadolu takımlarında da görev yapan Marrone, bir dönem Premier Lig takımlarından Everton ve Manchester City'de de görev yapmıştı.

Gürel'in Beşiktaş'taki yeni görevinde İtalyan futbol adamına yardımcı olması beklenirken, atılan bu adım sonrasında önümüzdeki dönemde takımdaki sakatlıkların azalacağı tahmin ediliyor. Çok sayıda oyuncusunu yaşanan sakatlıklardan ötürü kullanamayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın oluşan bu durumu yoğun maç trafiğine bağlamıştı.

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