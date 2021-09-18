Beşiktaş’ta sakat oyuncuların sayısı sekize çıktı!

Oldukça eksik bir kadroyla Antalyaspor deplasmanına giden Beşiktaş’ta sakatlık krizi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta lige Yeni Malatyaspor’u mağlup eden, hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’a mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig’in beşinci haftasında Antalyaspor’a konuk oldu.

Sakatlıklar nedeniyle birçok eksikle bu deplasmana giden Beşiktaş, ilk 11’de birçok oyuncusunu değiştirmek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlıları zor durumda bırakan bu sakatlık krizi, Antalyaspor maçında da büyümeye devam etti.

Sayı sekize yükseldi

Son olarak Valentin Rosier’in üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklayan Beşiktaş; halihazırda Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N’Koudou ve Alex Teixeira’dan yoksundu.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında ise önce Necip Uysal’ı, ardından Mehmet Topal’ı sakatlığa kurban verdi.

🚑 Beşiktaş'ta an itibarıyla sakat olan oyuncular:



▪️ Welinton

▪️ Domagoj Vida

▪️ Umut Meraş

▪️ Kevin N'Koudou

▪️ Alex Teixeira

▪️ Valentin Rosier

▪️ Necip Uysal

▪️ Mehmet Topal pic.twitter.com/Ji5w8LNOPa — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 18, 2021

Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Necip Uysal sakatlanınca Sergen Yalçın, bu bölgeye Mehmet Topal’ı çekmişti. Tecrübeli oyuncu da sakatlanınca bu kez Rıdvan Yılmaz’ı oyuna alan Yalçın, N’Sakala’yı ise sağ bek pozisyonunda görevlendirdi.

Beşiktaş’ı neler bekliyor?

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü Süper Lig’de Montella yönetimindeki Adana Demirspor’u ağırlayacak. Ardından Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 24 Eylül’de Altay’a konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçını ise 28 Eylül tarihinde Ajax deplasmanında oynayacak.

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