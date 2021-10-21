Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kontratı gibi bir sorun daha

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti yıldız oyuncunun kontratı nedeniyle beklenmedik bir karar aldı.

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan tecrübeli sol bek Fabrice N'Sakala ile yollar sezon sonunda ayrılacak.

Sabah 'ta yer alan habere göre kontratında 25 maç oynarsa sözleşmesi bir yıl uzar maddesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun süresi gittikçe azalacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda yedi maça çıkan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı oyuncu sezonun ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmış ve Beşiktaş bu süreçte A Milli Takım'ın da formasını giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmıştı.

Rıdvan'ın süresi artacak

Rıdvan Yılmaz'ın son dönemdeki üst düzey performansının da etkisiyle N'Sakala ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş teknik heyeti, tecrübeli oyuncunun maç sayısını 25'in altında tutma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından Beşiktaş'ta kalan haftalarda Rıdvan Yılmaz-Umut Meraş ikilisinin alacağı sürenin artması bekleniyor.

Süper Lig'e Alanyaspor formasıyla adım atan N'Sakala, sergilediği performansla kısa süre içerisinde ligin en önemli beklerinden biri olmayı başarmıştı. Alanya'daki hocası Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye de istediği N'Sakala, tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullanırken, ilk sezonunda kazanılan iki kupada önemli bir rol oynamıştı.

Beşiktaş tıpkı N'Sakala gibi 2020-2021 sezonu başında transfer ettiği Vincent Aboubakar'ın kontratına da belirli bir maç sayısına ulaşması halinde otomatik uzatma maddesi koydurmuş, Kamerunlu santrforun ligin son haftalarında kontratının mevcut maaşıyla uzamamasıyla forma giymek istemediği öne sürülmüştü.

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