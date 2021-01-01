CANLI | Son dakika transfer haberleri: Elneny'nin Filistin paylaşımı sözleşmeyi sekteye mi uğrattı?

Chelsea, Borussia Dortmund'un iki yıldızını radarına aldı 🔁
Goal, Chelsea'nin yaz transfer dönemi hedeflerini teyit etti.
İngiliz ekibi, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ı uzun vadeli hedef olarak belirlerken takım arkadaşı Erling Haaland ile de sözleşme imzalamak istiyor.
İngiliz ekibi ayrıca Harry Kane'i bu yaz Stamford Bridge'e getirme planları yapıyor.
Ramos'un maaşı en az 12 milyon euro 👀💰
AS'da yer alan habere göre; Real Madrid ile yollarını ayırma kararı alan Sergio Ramos'un maaş beklentisi yılda en az 12 milyon euro.
Finansal anlamda sıkıntı yaşayan birçok kulüp için bu maaş yüksek olsa da oyuncunun adı Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi destinasyonlarla anıldı.
Mohamed Elneny, Arsenal ile hala anlaşma aşamasında 👇
Mohamed Elneny ile Arsenal arasındaki transfer görüşmeleri Nisan ayında başlamıştı.
Ancak Elneny'nin Filistin paylaşımının ardından Arsenal'ın sponsorları rahatsızlık duymuş ve kulübün Mısırlı yıldızla görüşmelerinin sekteye uğradığı iddia edilmişti.
Football.london'ın haberine göre; Yeni sezon öncesi Arsenal ile sözleşme uzatmak isteyen Elneny, İngiliz ekibi ile görüşmeleri bekliyor.
Kenan Karaman 🤝 Beşiktaş
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile 10 milyon lira maaş ve bonuslar karşılığında anlaştı.
Lucien Favre, Mesut Özil'e danıştı 👇
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Lucien Favre'yi ikna etmek için yoğun çaba harcarken İsviçreli teknik adam Mezut Özil'in kapısını çaldı.
Özil'e danışarak kararını olgunlaştıran Favre, Fenerbahçe'den düşünme payı istedi.
Ramsey, Juventus'tan ayrılıyor
Tuttosport kaynaklı habere göre Juventus, Galli orta saha Aaron Ramsey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü Juventus'ta dikiş tutturamayan Ramsey'nin gönlü, Arsenal'e dönmekten yana.
Ramsey, 2020-21
Laporte, Barcelona yolunda
Sport'un haberine göre Manchester City forması giyen yıldız stoper Laporte, Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.
Barcelona'nın transfer döneminde stoper bölgesine önemli bir ekleme yapmak istediği biliniyor. Habere göre Katalan ekibinin listesinde Aymeric Laporte da var. Euro 2020'de İspanya kadrosunda yer alan yıldız oyuncunun da bu transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Ancelotti, Werner'i istiyor
Fichajes kaynaklı habere göre Real Madrid'in yeni teknik direktörü Ancelotti, Timo Werner'i takımında görmek istiyor. Werner, Chelsea'deki performansıyla zaman zaman eleştirilse de Ancelotti'nin oyuncuyu beğendiği iddia ediliyor.
Timo Werner, 2020-21 sezonu başında 53 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Alman forvet, bu sezon Chelsea formasını tüm kulvarlarda 52 kez giyerken 13 gol attı ve 16 asist kaydetti.
Enis Destan, Leipzig'in radarında 👀
Trabzonspor'un gözü Enis Destan'da 👇
Fanatik'in haberine göre; Genç oyuncuları kadroya kazandırmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın en büyük hedeflerinden biri: Enis Destan.
Avcı, 18 yaşındaki forvetin transfer edilmesi halinde Trabzonspor’a büyük kazanç sağlayacağını düşünüyor.
Beşiktaş stopere iki takviye yapmak istiyor 👀
Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yerli olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ya da Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ gündemde.
Ayrıca İskoç ekibi Hibernian'ın genç stoperi Porteous da listede.