Beşiktaş'ın eski oyuncusu teknik direktörüyle kapıştı

Ganalı yıldız, antrenmanda çıkan ofsayt kararı yüzünden teknik direktörüyle burun buruna geldi.

Sıradışı karakteri ve çabuk parlayan yapısıyla tanınan Kevin Prince Boateng, yeni takımında da değişmişe benzemiyor.

Avrupa’da pek çok üst düzey takımın formasını giyen, 2019/20 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Boateng, bu yaz Hertha Berlin’e transfer olmuştu.

Neler yaşandı?

Bild’in haberine göre; Boateng, Hertha’nın Salı günü yaptığı antrenmanda teknik direktör Pal Dardai ile sert bir tartışma yaşadı.

Dardai’nin kendisi için verdiği ofsayt kararına sinirlenen Boateng’in öfkesi antrenmana ara verilmesine neden oldu.

Dardai oyuncuları su molası için saha kenarına göndermek istese de, Boateng’in tartışmaya son vermeye niyeti yoktu. Ganalı oyuncuyu takım arkadaşı Selke güçlükle sakinleştirebildi.

Hertha Berlin kulübü olayın ardından ikilinin neşe içinde sohbet ederken görüntülendiği bir fotoğrafı paylaşarak ortamı yumuşatmaya çalıştı. Fakat ikili arasındaki buzların eriyip erimediği henüz bilinmiyor.

2019’dan bu yana dördüncü takımı

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Fiorentina, Beşiktaş, ve Monza’da top koşturan Boateng, altyapısından yetiştiği Hertha’ya döndü.

34 yaşındaki orta saha, daha önce Bundesliga’da Dortmund, Schalke ve Frankfurt formaları da giymişti.

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