Beşiktaş'a Pjanic'in ardından Barcelona'dan bir isim daha

Siyah beyazlılar ara transferde savunma hattına takviye yapmak istiyor.

Defansını tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Barcelona’nın kadroda düşünmediği Samuel Umtiti’yle ilgileniyor.

Sport’un haberine göre; Umtiti için Barcelona’nın kapısını Beşiktaş ile birlikte Nice ve Lazio da çaldı.

Yazın da göndermek istediler

Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, yaz döneminde maaş bütçesinde yer açmak için bazı oyuncularını elden çıkarmak istemişti. Umtiti de bu listede yer alan isimlerden biriydi.

Ancak takımdan ayrılmak istemeyen Fransız savunmacı, başkan Laporta ile yaptığı görüşmede, yeni sezonda kendisine bir şans daha verilmesini talep etmişti.

Hazırlık kampında ve sezonun geri kalan bölümünde teknik direktör Koeman’ın gözüne girmeyi başaramayan Umtiti, Barcelona’da yolun sonuna geldi.

Ocak ayında kesin ayrılıyor

Katalan ekibi, 2016’da Lyon’dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında ne pahasına olursa olsun takımdan göndermeye kararlı.

2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umtiti, kiralık formülüne sıcak bakıyor. Fransız oyuncunun tek şartı, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takıma gitmek. Bu da Beşiktaş’ın eline büyük bir koz veriyor.

Barcelona’nın önceliği ise Umtiti’yi satmak. Savunmada Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Pique, Clement Lenglet ve Oscar Mingueza gibi isimlere sahip olan Barça’nın Umtiti’ye süre vermesi ihtimal dahilinde gözükmüyor.

Daha fazlası için:

FIFA 22'de kendini bulamayan Josef de Souza güldürdü

"Barcelona'nın Xavi'ye ihtiyacı var"

Donnarumma’ya San Siro’da protesto