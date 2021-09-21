Beşiktaş'a bir şok da son düdük sonrasında geldi

Son saniyede yediği golle evinde iki puan bırakan Beşiktaş maç sonunda bir şok daha yaşadı.

Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen iki puan bırakan Beşiktaş, son saniyelerde yediği golün ardından bir şok da 90 dakikanın sonrasında yaşadı. Siyah-beyazlı takımın Fransız sağ beki Valentin Rosier maç sonrasında ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

Sorry for the card but I will always fight for the team and for you! That's what I am 🦅 — Valentin Rosier (@VRosier19) September 21, 2021

Son saniyelerde gelen golün ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepkisini alkışlayarak gösterince ikinci sarı kartla kırmızı kart gören Rosier, mücadelenin ardından Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi. Twitter'dan yaptığı açıklamada gördüğü kırmızı kart nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Rosier, takım için savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Altay maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta sağ kanatta Rachid Ghezzal ile birlikte sağladığı uyumla büyük katkı veren Rosier, transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmak için büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu. Galatasaray'dan da teklif almasına rağmen siyah-beyazlı takımda kalmayı seçen Rosier'in bu süreçteki tutumu taraftarlardan da alkış almıştı.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 karşılaşmada bir gol ve altı asistle oynayan Rosier, bu sezon Beşiktaş'ın ligde oynadığı beş maçta da şans bulmuş ve bir asist yapmıştı. Siyah-beyazlı takımda net bir alternatifi bulunmayan Rosier'in yokluğunda Altay deplasmanında büyük bir olasılıkla Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.

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