ÖZEL | Iniesta: Laporta bana çok güven veriyor, ona Barça'da en iyisini diliyorum

Barcelona'ya taşınmasından çeyrek asır sonra Andrés bugününü, olası dönüşünü ve Barça'daki mevcut durumu analiz ediyor: Koeman, Xavi, Messi...

Geçtiğimiz Cuma, La Masia'daki ilk gününü yirmi beşinci yıldönümüne denk gelen Andrés Iniesta, Goal'e konuştu. Sohbetin bu ilk bölümünde Barcelona ve İspanya Milli Takımı efsanesiyle; hem geleceğini hem de Barcelona'nın güncel durumunu konuştuk.

Hem oyuncular hem de insanlar için bir fabrika olan La Masia'ya geleli 25 yıl oldu.

"Biraz baş döndürücü... Çünkü uzun yıllar oldu, ama şüphesiz hayatımda çok önemli bir adımdı, sadece sportif düzeyde değil, aynı zamanda kişisel olarak da... Bunu her zaman inanılmaz bir şey olarak hatırlıyorum. Basitçe söylemek gerekirse, ailemden ayrıldığım için başlangıçta çok iyi ve çok zor zamanlar yaşadım ama şüphesiz bu hayatımda başıma gelen en iyi şey."

Günümüz erkek ve kız çocuklarına ne tavsiye edersiniz?

Kişiselleştirilmiş tavsiyeler vermek zordur çünkü herkesin bir geçmişi, çevresi ve bir şeyler yapma şekli vardır. Benim 25 yıl önce yaşadığımla şimdi tüm erkek ve kızların yaşadıkları aynı değil. Büyümek için en iyi yerdeler ve değer vermeleri ve hesaba katmaları gereken şey bu. Yaptığım şey, bunun bir meydan okuma, bir rüya, kendim ve ailem için başarmak istediğim bir şey olduğunu bilerek %100 ciddiye almaktı. Olasılıklarıma körü körüne güveniyordum.

"Antrenör unvanını almak istiyorum ve sanırım alacağım"

Antrenman yapmak isteyip istemediğini düşündüğün günler oluyor, bazen istemediğin zamanlar... Bilmiyorum. Evet, bunun hakkında düşünmem ve ne gibi olasılıklar olduğunu görmem gerektiği doğru. İstediğim ve yapacağımı düşündüğüm şey koç unvanını almak. Uzun vadeli planlar yapmak karmaşıktır çünkü bir şeyi yapmak için hangi kapasitelere sahip olacağınızı, nerede olabileceğiniz, o yerde olacak insanların size güvenip güvenmeyeceklerini bilmiyorsunuz. Ben futbola bağlı olmak istiyorum çünkü bu benim hayatım, öyleydi ve umarım başka türlü de olmaz.

Barça'ya dönmeyi çok isterim, bu çok açık. Ama orada oynadığım için değil, soyadımdan dolayı değil... Yararlı olabileceğim ve başka bir alanda Barça'ya yardım etme yeteneğine sahip olabileceğim için. Bunu isterdim.

Laporta güven veriyor

Laporta bana çok güven veriyor ve bu anlamda ona en iyisini diliyorum. Ancak şimdi bir veya iki yıldaki varsayımsal durumlardan bahsetmek mantıklı değil. Tek istediğim, Barça'nın bu pozitif çizgiyi her yönden, futbolda ve kurumsal olarak yeniden bulmasıdır. Bugün beni daha mutlu edecek olan şey bu.

Son yıllarda olan her şeyi oradan öğreniyor musunuz?

Mesafeye rağmen, açıkçası elimden geldiğince onu takip ediyorum. Maçları canlı izlemek programlardan dolayı çok zor. O zaman özetleri, bazı bilgileri görüyorsunuz ve ben çok konuştuğumuz birkaç meslektaşımla temas halindeyim.

Kimlerle?

Jordi (Alba) ve Busi (Busquets) genellikle en çok konuştuğum kişilerdir. Sadece futbolu değil her şeyi konuşuyoruz.

Futbolda antrenörlerde sıklıkla olduğu gibi, Koeman her zaman tetiktedir. Daha fazla güveni hak ediyor mu?

Barça teknik direktörü her zaman her duruma yatkın olduğunu bilir. Başladığında kolay değildi, şimdi de değil. Umarım şanslıdır ve takım o iyi çizgiyi yakalar ki bunu kesinlikle yapacaktır.

Messi ile yaşanan durumu özümsemek kolay olmadı

Xavi, altı ayda, bir yılda veya beş yılda onun yerine geçmeye hazır mı?

Xavi'yi şimdi olması gerektiği gibi yanlış yorumlanmadan Barça yedek kulübesinde mi hayal ettiğimi sorarsanız, herkes bunun böyle olduğu konusunda hemfikir olacaktır. Özellikle hazırlık yaptığı ve eğitim aldığı için. Bu zorluğun üstesinden gelmek için kendine güveni var.

Messi'nin ayrılışı hakkında ne düşünüyorsun?

Yapabileceğim tek şey dışarıdan değerlendirmek, ne olduğunu ya da sadece doğrudan orada bulunanlar bilmiyor. Leo'yu başka bir formayla görmek, sanırım birçok insan gibi bana da tuhaf geliyor. Keşke devam etseydi, eminim o da öyle isterdi ama bazen işler değişir, başka yollara gitmen gerekir ve herkes kendine göre yorumlar. Açıkçası, meydana gelen durumu özümsemek kolay değildi.

Onunla konuştun mu?

Hayır, hayır, konuşmadım.

Ve sen, kendini hiç Barcelona dışında hayal ettin mi?

Hayır… Belki başladığım ilk yıllarda çok fazla oynamıyordum ve transfer durumları konuşulurdu ama sanırım daha benim dışımda bir şeydi. Barça'da başarılı olmak istediğim açıktı. A takıma girmenin bana maliyeti olan her şeye rağmen ısrar ettim, sabırla fırsatları bekledim ve sonra her şey çok iyi gitti. Değişmeyi hiç düşünmedim, Barcelona'da kramponlarımı asmak istedim, hep aklımdaydı; Ama oynamaya devam etmek istediğimi ve bunu Barça'da yapamayacağımı hissettiğim bir günün geleceğini de bilmiyordum ve bu yüzden değişmek zorundaydım. Keşke o güç, o arzu ve her şey orada devam etmem için sürseydi.

Messi'nin Neymar ve Mbappé ile ortaklığını nasıl hayal ediyorsunuz?

PSG her alanda harika bir ekibe sahip. Her biri harika oyuncular ve bir araya geldiklerinde iyi şeyler yapabilirler. O zaman takım olarak nasıl geliştiklerini ve ne kadar ileri gidebileceklerini görmelisiniz. Avrupa'da çok iyi iş çıkaran başka büyük takımlar da var. Ama PSG'de hücumda sadece bu üç oyuncudan ibaret değil, kadro çok üst seviyede.