Beşiktaş'a 600 milyonluk piyango

Beşiktaş, ince eleyip sık dokudu ve en sonunda kripto para dünyasındaki yerini aldı.

Beşiktaş, kripto para borsasına giriyor. Siyah Beyazlı kulüp, 600 milyon liralık gelir elde etmek için Kointra’yla anlaştı.

Futbol takımları kripto para dünyasına dahil olmaya devam ediyor. Ajanspor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin ardından Beşiltaş da kendi adıyla token çıkarıyor. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın, kripto para borsasından Kointra ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

Birçok takım kripto para dünyasına dahil oldu

Galatasaray ve Trabzonspor Socios ile kripto para piyasasına giriş yapmıştı. Aynı zamanda Fenerbahçe ise Paribu ile anlaşma imzalamıştı. 4 büyük kulübün dışında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Altay, Gaziantep ile 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor ve 2. Lig ekibi Sakaryaspor gibi kulüpler kripto para dünyasındaki yerini aldı.

Ahmet Nur Çebi sabırlı davrandı

Beşiktaş'ın da uzun bir zamandır kripto para dünyasına girmesi bekleniyordu. Siyah Beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kripto para ile ilgili araştırmalar yaptı ve en sonunda kulübünü bu piyasaya dahil etti. Başkan Çebi, kripto para piyasasına girmek için sabırlı davrandı ve iyi bir strateji yönetmesinin ardından Kointra ile el sıkıştı.

Siyah Beyazlıların, bu anlaşmanın detaylarını kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. Beşiktaş, bu anlaşmayla 600 milyon liralık bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın bu hedefinin, uzun vadede 1 milyar 200 milyon lira olacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş, ilk olarak kripto para borsasından yer alan Bitci ile tribün sponsorluğu konusunda anlaşmıştı. Bitci, Beşiktaş’ın kale arkası tribün sponsoru olmuştu ve kulübe 2.5 milyon euro'luk gelir kazandırmıştı.

Sergen Yalçın başka bir firmayla el sıkıştı

Öte yandan, kendi imaj haklarına sahip olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bireysel olarak ayrı bir firmayla anlaştığı biliniyor. Siyah Beyazlıların bocası Sergen Yalçın, Coinpara’nın reklam yüzü olmuştu.

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