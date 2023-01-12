Siyah-beyazlı takımın Hollandalı golcü için gelen 3 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden yapılanan Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı takım Manchester United'dan teklif alan ve takımdan ayrılmak isteyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için İngiliz deviyle 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa karşısında attığı golün sonrasında Beşiktaşlı taraftarlara adeta veda eden Weghorst, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın formasını giymiş ve Arjantin'e attığı gollerle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Yeni bir golcü bekleniyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde maaşının ödenmesi karşılığında Burnley'den transfer ettiği Weghorst, kısa sürede taraftarların en sevdiği oyunculardan birine dönüşmüştü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sezon sonuna dek olan kiralık sözleşmenin feshi için Manchester United'dan gelen 3 milyon euroluk teklifi kabul eden Beşiktaş'ın buradan gelecek kaynağı da kullanarak kadrosunu farklı bir golcüyle güçlendirmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda öne çıkan isim ise Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar gibi görünüyor.