Önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Hollanda Ligi’nin en golcü oyuncusunu istiyor.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve 2024-2025 sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş gündemine son olarak Yunan santrfor Vangelis Pavlidis’i aldı. Bu sezon Vincent Aboubakar’dan istediği verimi alamayan ve sezonun sona ermesiyle birlikte Kamerunlu golcüyle yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlı takımın, AZ Alkmaar forması giyen Pavlidis’i kadroya katmak istediği öne sürüldü.

Ünlü futbol sitesi Transfermarkt’a göre piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlaması beklenen Beşiktaş’ta teknik direktör Fernando Santos’un da bu transfere onay verdiği kaydedildi.

Krallık yarışında zirvede

Bu sezon Hollanda Ligi’nde forma giydiği 26 karşılaşmaya 23 gol sıdğırmayı başaran Pavlidis, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkatleri çekiyor.

Gol krallığı yarışında PSV’nin 22 gollü santrforu Luuk de Jong ve Feyenoord’un 21 gollü yıldızı Santiago Gimenez’in önünde ilk sırada bulunan Pavlidis, Yunanistan Milli Takımı’nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Hem son vuruş konusunda hem de 1,86’lık boyunun da yardımıyla kafa toplarında oldukça etkili olan Pavlidis’in adı Beşiktaş’ın yanı sıra birçok dev Avrupa kulübüyle de anılıyor.