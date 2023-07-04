Yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla açan iki dev kulübün transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, iki dev kulüp de aynı isme talip oldu.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Twente forması giyen Hollandalı sağ bek Joshua Brenet için düğmeye basarken, Twente başarılı oyuncu için 1,5 milyon euro talep ediyor.

Ofansif bir bek

İki Türk kulübünün yanı sıra Premier Lig takımlarından Fulham ve Hollanda Ligi’nin son şampioynu Feyenoord da Brenet’i isteyen takımlar arasında yer alırken, Brenet de Twente’den ayrılmak istiyor. Brenet’in transfer edilmesi halinde Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in, Fenerbahçe’de ise İngiliz oyuncu Bright Osayi-Samuel’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geride bıraktığımız sezonda Twente formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu bu maçlara 10 gol ve dört asist sığdırırken, ofansif özellikleriyle öne çıktı.

Zaman zaman Hollanda Milli Takımı’nın da formasını giyen Brenet daha önce altyapısından yetiştiği PSV, Hoffenheim ve Vitesse gibi takımların da formasını giymiş ve istikrarıyla öne çıkmayı başarmıştı.