Kartal'ın hocası, eleştirilere karşı daha sağduyulu olunması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tribünlerdeki siyasi sloganların kendi işi olmadığını söyleyen tecrübeli hoca, farklılıkların ülkeyi zenginleştireceğini savundu.

Ne söylendi?

Güneş, son dönemde stadyumlarda hükümet aleyhine yapılan protestoları şöyle yorumladı:

"Siyasi bağırmalar benim işim değil. Bir birey olarak ülkemin kim olursa olsun devleti de milleti de önemli.

"Beşiktaş içinde beni sevmeyen varsa, 'Beşiktaşlı değildir.' diyemem. Camiada olan herkes Beşiktaşlıdır. Öyle dersek, kitleler oluşmaz. Ülke de öyle. Farklılığımız zenginliğimizdir. Siyasi olarak ne kimseye cevap veririm, ne de kendimi ezdiririm.

"Takım, Türkiye, aile, fark etmez. En büyük aile, devlet-millet. Bunun kıymetini bilelim. Eleştirilerin yapılması karşı tarafı yok etmek değildir. Sessiz yığınlar oluşturmak iyi değildir. Doğruları alıp düzeltmeye çalışacağız.

"Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Cumhurbaşkanı oradaysa, herkes orada."

Şenol Güneş, deplasman yasaklarıyla ilgili ne dedi?

Fenerbahçe taraftarına Kayserispor deplasmanı için getirilen yasağa karşı çıktığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti:

"Deplasman yasağı ortak düşünceyle alınacak bir karar. Bunlar tartışmaya açık. Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'nı suçlamak için demiyorum. Kurallar koyulur, herkes uyar. Bu kararı kim aldı, neden aldı, niye acele etti? Kim faydalandı, kim faydalanmadı. Hep yukarıdaki takımlara bakıyorsunuz, bir de aşağı bakın.

"Bunlar tartışılmalıydı. Kararlara zaten uyuyoruz. Deplasman yasağı da öyle. Mesela depremden dolayı aynı şehirde bir takım katılıyor, diğeri katılmıyor. Neden? Hepimizi ilgilendiren konuda fikirler alınsın, kararlar verilsin. Deplasman yasağına katılmıyorum."