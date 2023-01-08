Kırmızı Şeytanlar, 2022 Dünya Kupası'nda parlayan Hollandalı santrforu renklerine bağlamak üzere.

NELER OLUYOR? Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmasının ardından ocak transfer döneminde bir forvet transferi yapmak istediğini açıkça belirtmişti. Foot Mercato'ya göre Kırmızı Şeytanlar, Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği karşılaşmada gol sevinci esnasında siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Weghorst, Burnley ile Premier Lig deneyimine sahip. Santrfor, geçen sezon Burnley küme düştükten sonra Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi. Bu sezon 16 lig maçında sekiz gol atıp dört asist yapan Hollandalı, 2022 Dünya Kupası'nda da dikkatleri üzerine çekti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı iki gol atan tecrübeli futbolcunun, Lionel Messi ile yaşadığı tartışma da gündeme oturmuştu.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty

Getty

BİLİYOR MUYDUNUZ? Weghorst, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk şutunda Arjantin'e gol attı.

MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? United, salı günü Carabao Cup çeyrek finalinde Charlton'a karşı mücadele edecek.