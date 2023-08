Siyah-beyazlı kulüp, Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferleriyle ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı.

Beşiktaş, son dönemde adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Sergio Ramos ve Anderson Talisca ile ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yayınlanan metinde iki futbolcu için transfer görüşmelerinin yapıldığı, ancak bu görüşmelerin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirildiğini bildirildi.

Ne söylendi?

Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

"Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

"Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, hafta içinde Avrupa mesaisinde olacak.

Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Dinamo Kiev'e konuk olacak.