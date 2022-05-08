Geçen sezonu kısıtlı bir kadroyla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitiren Beşiktaş, Süper Kupayı da kazanmıştı.

2021/-22 sezonuna Sergen Yalçın ve ekibiyle başlayan siyah beyazlılar, kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın’ın istifasıyla takımın yönetimini Önder Karaveli’ye devretmişti.

Karaveli ile takım yükselişe geçse de sorunlar bir türlü düzeltilememiş, Karaveli’nin istifasının ardından da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın önerisiyle Valerien İsmael göreve başlamıştı.

Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 35 maçın sonucunda 54 puanı bulunuyor ve siyah-beyazlılar hem Şampiyonlar Ligi’nden hem de Türkiye Kupası’ndan elenmiş durumda.

Sezon sonu 14 futbolcusuyla sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş’ta hem sportif direktör Ceyhun

Kazancı’nın hem de başkan Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına göre kadro çalışmaları çoktan başlamış durumda ve kadroda büyük bir yapılanmaya gidilme kararı alındı.

Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular ve maliyetleri şu şekilde:

Atiba, 500 bin Euro

Batshuayi, 3.1 milyon Euro

Can Bozdoğan, 400 bin Euro

Douglas, 1 milyon Euro

Gökhan Töre, 5 milyon TL

Güven Yalçın, 100 bin Euro

Larin, 1.7 milyon Euro

Lens, 2.5 milyon Euro

Ljajic, 4.2 milyon Euro

Mehmet Topal, 3 milyon TL

N’Sakala, 850 bin Euro

Oğuzhan, 2.5 milyon Euro

Pjanic, 2.7 milyon Euro

Vida, 3.5 milyon Euro