Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardına yerleşti

Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu golle Cristiano Ronaldo'nun ardına yerleşti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu son hafta karşılaşmasında Lille, kazandığı takdirde grubu lider tamamlayacağı Wolfsburg deplasmanına konuk olurken mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 11. dakikada Ikone'nin asistinde Burak Yılmaz açtı ve adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

Burak Yılmaz ne başardı?

OPTA'nın verilerine göre; Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2+ gol atan altıncı oyuncu oldu.

Milli golcü bu istatistik ile Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc'in ardına yerleşti.

6 - Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2+ gol atan altıncı oyuncu oldu.



Burak Yılmaz

Cristiano Ronaldo

Franceso Totti

Dider Drogba

Filippo Inzaghi

Laurent Blanc



Apolet. #UCL pic.twitter.com/fKvEDLrgCI — OptaCan (@OptaCan) December 8, 2021

Böylece Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Ayrıca 36 yaşındaki oyuncu, Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çektiği son üç isabetli şutun ikisini gole çevirdi.

Burak Yılmaz'ın bu sezon performansı nasıl?

2020/21 sezonu için Beşiktaş'tan Fransız ekibinin yolunu tutan Burak Yılmaz geçtiğimiz yıl 37 karşılaşmada 18 gol, 5 asist kaydettiği Lille ile Ligue 1 şampiyonluğuna uzandı.

Yeni sezona ise tutuk başlayan milli golcü, 20 karşılaşmada 4 gol, 4 asist ile oynadı. Burak Yılmaz, Wolfsburg karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü kaydetti.

Burak Yılmaz ve Lille'i ne bekliyor?

Alman ekibine karşı aldıkları galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde grubunu birinci sırada tamamlayan Lille artık son 16 turundaki rakibinin belli olmasını bekleyecek.

Ligue 1'de ise 12 Aralık'ta Lyon'u misafir ederken 22 Aralık'ta Bordeaux deplasmanına gidecekler.