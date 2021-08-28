Beşiktaş savunma hattını eski oyuncusuyla güçlendirecek

Stoper rotasyonuna yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski bir oyuncusunu yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor.

Sergen Yalçın yönetiminde geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon tekrarlamak istediği bu başarısının yanına Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar eklemeyi de hedefleyen Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon kiraladığı Francisco Montero ile tekrar görüştüğü öne sürüldü.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın aktardığı bilgiye göre genç oyuncuyu bir kez daha satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gidecek olan Beşiktaş, bu transferi resmen duyurmak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'in evrakları göndermesini bekliyor.

🚨ÖZEL BİLGİ🚨



Beşiktaş, Francisco Montero'yla yeniden anlaştı. Hayırlı olsun. — Gökmen Özcan (@gokmenozcan) August 28, 2021

Daha önce Diego Godin ile de ilgilendiği öne sürülen Beşiktaş'ın bu takviyeyle birlikte stoper transferini noktalaması bekleniyor.

Oynamak için ayrılmalı

Beşiktaş geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşırken ligde 13 maçta şans bulan Montero, toplamda ise 17 maçta görev yapmıştı.

Goal İspanya'dan Cristian Maxedo'nun aktardığı bilgiye göre Atletico'nun stoper rotasyonunda Felipe, Hermoso, Savic ve Gimenez'in gerisinde kalan ve oynamak için takımdan ayrılması gereken Montero'nun da yeniden Beşiktaş formaya sıcak bakması bekleniyor.

Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK deplasmanında yaşadığı sağlık probleminden ötürü sol bek mevkisini Umut Meraş ile doldurmaya hazırlanan Beşiktaş, bu sezon daha önce Mert Günok, Can Bozdoğan, Michy Batshuayi, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'yı transfer ederken, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i de takımda tutmayı başarmıştı.

Daha fazla okuma