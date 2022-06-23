Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Kara Kartal, Serie A ekibi Sampdoria ile hazırlık kampında karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da Valerien Ismael önderliğinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.

İki aşamalı hazırlık kampı yapacak olan siyah-beyazlılar önce Avusturya’ya ardından İspanya’ya gidecek. 5-16 Temmuz Avusturya Bad Haring’de kamp yapacak Kara Kartal 20-27 Temmuz tarihlerinde Alicante’de hazırlıklarını sürdürecek.

23 Temmuz'da Wolverhampton, 26 Temmuz'da ise Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş 3. hazırlık maçını Sampdoria’ya karşı oynayacak.

Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman?

20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde hazırlık kampının ikinci etabını gerçekleştirecek olan Beşiktaş, kamptan sonra toplamda 3. hazırlık maçını İtalyan ekibi Sampdoria’ya karşı oynayacak.

Beşiktaş - Sampdoria arasındaki hazırlık maçı 30 Temmuz cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın saati henüz belli değil.

Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Sampdoria hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.