Milot Rashica'yı renklerine bağlayarak taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, şimdi gözünü Avrupa'ya dikti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde sahaya çıkıyor.
Neftçü Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur kapısını aralayan Beşiktaş, Azerbaycan ekibi ile rövanş mücadelesine karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda?
Siyah-beyazlılar, 17 Ağustos 2023 Perşembe akşamı saat 21.00'de Neftçü Bakü ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.
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Mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Beşiktaş - Neftçi Bakü
|17.08.2023
|21.00
|TRT Spor