Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen duyurdu
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BesiktasJK
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.
Genç orta sahayı İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Transfer görüşmelerine başladığımız Muhayer Oktay, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti."
🚨 Beşiktaş'tan açıklama:
"Transfer görüşmelerine başladığımız Muhayer Oktay, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." pic.twitter.com/3JEDa59g4G — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 17 Ocak 2019