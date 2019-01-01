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Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen duyurdu

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BesiktasJK
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'dan kadrosuna kattığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.

Genç orta sahayı İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

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"Transfer görüşmelerine başladığımız Muhayer Oktay, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti."

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