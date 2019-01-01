Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay kimdir?

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen forvet oyuncusu Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı. Peki Muhayer Oktay kimdir?

Forvet hattına daha önce Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen Muhayer Oktay ile anlaşma sağladı.

Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, Muhayer Oktay için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II'ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki oyuncuya ise 8 bin euro maaş verilecek.

Muhayer Oktay kimdir?

28 Nisan 1999 yılında Almanya'da dünyay gelen oyuncu futbola FC Iserlohn'da başladı. Daha sonra Rot-Weiss Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında forma giydi. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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1.75 boyundaki oyuncu her iki ayağını da kullanabiliyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan 19 yaşındaki Oktay, santrfor olarak da görev alıyor.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.