Kartal, Hollandalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Weghorst'un şimdi Manchester United'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile yolların ayrıldığını resmî olarak duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Burnley'nin sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin euro ödeyeceği bildirildi.

Ne söylendi?

Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

"Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”

Wout Weghorst'un 2022-23 sezonu performansı

2022 yaz transfer döneminde Burnley'den kiralanan Hollandalı santrfor, Beşiktaş ile oldukça başarılı bir dönem geçirdi.

Weghorst, siyah-beyazlı formayla çıktığı 18 karşılaşmada dokuz gol atıp dört de asist yaptı.

Tecrübeli golcü, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin'e iki gol atarak maçın uzamasını sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Erik ten Hag, Wout Weghorst hakkında ne söyledi?

Manchester United'ın cumartesi günü oynayacağı Manchester City maçı öncesinde gazetecilere konuşan Erik ten Hag, Weghorst ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Transferi bitirmeye yaklaştık. Ancak cumartesi kadroda olamayacak Yetişseydi bizim için bir bonus olurdu."

Weghorst'un kısa süre içerisinde Manchester United'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.