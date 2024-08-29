Beşiktaş'un Lugano'yu konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi play off turu karşılaşmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey GOAL Türkiye'de.

Türk futbolunu UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Beşiktaş, play off turu rövanşında bugün sahasında İsviçre’nin Lugano takımını konuk edecek. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Giovanni van Bronckhorst’un takımının Tüpraş Stadyumu’nda oynayacağı zorlu mücadele saat 21.00’de başlayacak ve dijital üyelik gerektiren EXXEN ekranlarından yayımlanacak.

Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu’nun yöneteceği müsabaka öncesinde İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona ermişti.

Aboubakar forma giyemeyecek

Beşiktaş’ın adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırabilmesi için rakibini normal sürede, uzatmalarda ya da penaltılarda mağlup etmesi gerekiyor. Beşiktaş’ta kritik karşılaşmada izinli olan Vincent Aboubakar’ın forma giymesi beklenmiyor.

İsviçre Ligi’nde son dönemde elde ettiği başarılarla dikkatleri çeken Lugano Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında veda etmişti.

Bu sezon İstanbul’daki ikinci deplasmanını oynayacak olan Lugano, sarı-lacivertli takıma Kadıköy’de oynanan müsabakada 2-1 mağlup olmuş ve sonrasında Avrupa Ligi ön elemesinde Sırp ekibi Partizan’ı turnuvanın dışına itmişti.