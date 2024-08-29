Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşma, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli maçın yayın hakları ise Exxen platformunda olacak.

Beşiktaş-Lugano maçı, Türkiye'de yalnızca Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maç, Exxen'in özel spor paketinde yayınlanacak ve futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan takip edebilecekler.

Exxen'den Beşiktaş-Lugano maçı nasıl izlenir?

Beşiktaş-Lugano maçını Exxen üzerinden izlemek oldukça basit. Adım adım nasıl izleyebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Exxen'e Üye Olun: Exxen'den maç izleyebilmek için öncelikle Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce üye olduysanız, mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Gelecek maç Europa League Qualification BJK LUG Maç önizlemesi Spor Paketi Satın Alın: Beşiktaş-Lugano maçı, Exxen'in spor paketinde yer alıyor. Üyeliğinizin türüne bağlı olarak, spor paketini ek bir ücret karşılığında satın almanız gerekebilir. Exxen Uygulamasını İndirin: Maçı izleyeceğiniz cihazda Exxen uygulamasını indirin. Exxen, hem mobil cihazlar (iOS ve Android) hem de akıllı TV'ler için uygulamalar sunmaktadır. Alternatif olarak, bilgisayarınızdan da Exxen'in web sitesi üzerinden maçı izleyebilirsiniz. Canlı Yayına Erişim: Maç günü ve saati geldiğinde, Exxen uygulamasına giriş yapın ve canlı yayın sekmesinden Beşiktaş-Lugano maçını seçerek izlemeye başlayın.

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Exxen, kullanıcılarına farklı abonelik seçenekleri sunmaktadır. Spor paketinin de dahil olduğu Exxen Spor paketleri, genellikle diğer içerik paketlerine göre farklı fiyatlandırılmaktadır. Maç izlemek için uygun bir paketi seçtiğinizden emin olun.

Sonuç

Beşiktaş-Lugano maçı, 29 Ağustos 2024'te Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeliği olan futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için yukarıdaki adımları takip ederek maçı izleyebilirler. Maçın heyecanını canlı yaşamak için Exxen'e hemen üye olabilirsiniz!