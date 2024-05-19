Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör yeni sezonda Beşiktaş'ın başında yer alabilir.

Süper Lig’de sahasında oynadığı maçta Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yücel Hatayspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada ismi Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile masaya oturduklarını belirtirken, bu anlaşmaya sponsor olacağını dile getirdi.

Maliyetini Yücel karşılaşayacak

Mourinho’nun Beşiktaş’ın başına geçmesi halinde Ricaro Quaresma’yı da teknik heyete eklemek istediklerini dile getiren Yücel, “Mourinho ile daha önce İstanbul’da bir araya geldik. Teklifimize olumlu yaklaştı. Gelecek hafta bir görüşmemiz daha olacak. Konuşulan 15 milyon euroluk bedel gerçeği yansıtmıyor. 10 milyonun altında bir bedelle sonuçlanacağını düşünüyorum” dedi.

Mourinho’nun Beşiktaş ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Yücel, “Taraftarlarımız Talisca’yı mı daha çok ister yoksa Mourinho’yu mu merak ediyorum. Angel Di Maria ile de ilgileniyoruz. Sezon bittikten sonra gelecek tekliflere açık olduğunu iletti. Beşiktaş için en doğru kararları vermeye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yücel’in bu açıklamaları sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, Portekizli çalıştırıcıyı seçim kozu olarak kullanan Aziz Yıldırım cephesinden şu an için bir açıklama gelmedi.