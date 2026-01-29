Beşiktaş, Inter'in orta sahasını transfer etmeye çok yakın

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Inter ve şu anda kiralık olarak formasını giydiği Torino ile resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık sözleşmesi Torino’da devam eden Asllani için iki İtalyan kulübü arasındaki fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından Beşiktaş’ın, Arnavut orta saha ile sözleşme imzalaması planlanıyor.

Transfer detaylarına göre Beşiktaş, Kristjan Asllani için kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılacak anlaşmada satın alma opsiyonunun yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu formülle transferi ekonomik açıdan avantajlı şekilde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Önemli mesafe kat edildi

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı. Beşiktaş’ın, 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Inter ile yapılan temaslarda ödeme planı ve opsiyon bedelinin netleşme aşamasına geldiği ifade ediliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Inter, Kristjan Asllani’yi Empoli’den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Empoli altyapısında yetişen Asllani, Inter formasıyla toplam 99 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Arnavut futbolcu, 5 asistlik katkı sağladı.

Torino performansı

Bu sezon Torino formasıyla 16 maça çıkan Asllani, toplam 1155 dakika sahada kaldı. Genç orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

Asıl mevkisi ön libero olan Kristjan Asllani, merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Arnavut futbolcu, Arnavutluk Milli Takımı’nda ise 38 kez forma giydi ve milli takım kariyerinde 5 asist kaydetti.