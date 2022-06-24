Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernasdes'ten çarpıcı açıklamalar: "Galatasaray’a geleceğim şeklindeki haberlere güldüm"

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer yarışına sahne olduğu konuşulan Gedson Fernandes, böyle bir durumun hiç yaşanmadığını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli yıldızı kadrosuna kattığını perşembe günü akşam saatlerinde resmen açıkladı.

Gedson Fernandes, Spor Arena'ya verdiği demeçte transfer sürecine değinirken şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezzonun ikinci yarısını Rizespor'da geçiren Gedson, bu duruma açıklık getirdi.

“Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile geçen sezon ortasında konuştuk. Çebi’nin benimle ilgili projesi açık ve netti. Ödemeler konusunda garanti sundu.

"Menajerim Ahmet Bulut’un görüşleri de gelmemde etkili oldu. Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için beni Rizespor’a kiralık göndermek istediklerini bildirdiler, önünde sonunda Beşiktaş’a döneceğim için kabul ettim.

Galatasaray ilgilendi mi?

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer yarışına sahne olduğu konuşulan Gedson Fernandes, böyle bir durumun hiç yaşanmadığını açıkladı.

‘Her ne olursa olsun, ben transfer sözü verdiğim Beşiktaş’tan vazgeçmem’ dedim. Ara transferde Türkiye’den beni ilk arayan Beşiktaş oldu, onlara da ‘Evet’ dedim, iş bitti.

"Beşiktaş’la anlaşmayı yaptıktan sonra, daha önce kiralık oynadığım Galatasaray’ı hiç düşünmedim. Onlarla hiç görüşmedim de.

"Bu süreçte Avrupa’dan teklifler geldi, onları da reddettim. Galatasaray’a geleceğim şeklindeki haberlere güldüm açıkçası.

Şampiyonluk istiyor

Sezonu şampiyon noktalamayı isteyen Gedson, takımdaki arkadaşlarına övgü dolu sözlerde bulundu.

"Beşiktaş, güçlü bir kadroya sahip. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Romain Saiss, Avrupa’da bilinen oyuncular. Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Necip Uysal gibi Türk futbolcuların da yardımıyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum.

"Teknik direktörümüz Valerien İsmael’i fazla tanımıyorum ama geçmişte kendisiyle çalışan birçok futbolcu arkadaşımla konuştum; hepsi disiplinli, çalışkan ve takım oyununa önem veren biri olduğunu söylediler.”

Daha fazla okuma

Brezilyalı yıldız Paqueta, uçurtma uçururken parmağını kestiği için ameliyat olacak