Brezilyalı yıldız Paqueta, uçurtma uçururken parmağını kestiği için ameliyat olacak

Brezilyalı orta saha oyuncusu, uçurtma uçururken parmağına zarar verdiğini açıkladı.

Lyon'un yıldızı Lucas Paqueta, yaşadığı olağandışı bir sakatlığın ardından parmağından ameliyat olacak.

Brezilyalı milli oyuncu, adeta çocuk oyunlarının bazılarının tehlikeli olabileceğini kanıtladı.

Paqueta bir uçurtma uçurdu ve sonunda parmağına zarar verdi. Gelecekte daha fazla sorunu önlemek için ameliyat olması gerekecek.

Paqueta ne söyledi?

24 yaşındaki oyuncu, Instagram Story gönderisinde sakatlığını açıkladı:

"Çocuk oyunlarının da sonuçları olduğunu unutmayın.

Instagram/LucasPaqueta

"Bugün uçurtma uçurmaya gittim ve parmağımı kestim. Her şey yolunda ama ileride hareket sorunu yaşamamak için yarın küçük bir ameliyat olacağım."

Garip sakatlıklar

Paqueta, saha dışında garip bir sakatlık yaşayan bir dizi oyuncuya katıldı.

Yıllar boyunca futbolcular, son yıllarda olağandışı fiziksel sorunlar yaşadılar.

Bu yılın başlarında, Hartlepool orta saha oyuncusu Mark Shelton, kulağına bir pamuğu çok fazla ittiği için hastaneye kaldırıldı.

Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, arı tarafından sokulduğu için bir maçı bandajla oynamak zorunda kaldı.

Yıllar önce eski Manchester United defans oyuncusu Rio Ferdinand bir PlayStation oyunu oynarken dizindeki tendonları zorladı.

Bir başka eski Old Trafford yıldızı Chris Smalling, Endonezya'da bir denizanası tarafından sokulduktan sonra hastaneye götürülmek zorunda kaldı.

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