Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. 2024 yılına kadar imzayı atan tecrübeli hoca 'keyifli futbol' vurgusu yaptı.

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile 2024 yılına kadarsözleşme imzaladı.

Tecrübeli hoca, Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güneş, keyif veren bir futbol oynatacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

Sözlerine Valerien Ismael ve ekibine teşekkür ederek başlayan Güneş, şunları söyledi:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Son dönemde gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum.

"Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor.

"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz."

"Başkana zamanında 'Keyif alan, keyif veren bir futbol istiyoruz' demiştim. Bugün de aynısını söylüyorum. Kısa sürede radikal değişiklik olmadan, eldeki imkânlarla görevime devam etmek istiyorum."

"Üç günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. Dünya Kupası'na kadar üç maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum.

"Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum.

"Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız."

"Dördüncü yıldız bizim işimiz"

Güneş, bir gazetecinin 'dördüncü yıldız' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm.

"Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz.

"Yıldızlara bakıp 'Bir tanesinde ben varım.' dersem başarıya ulaşamam. Başarıya ihtiyacım var.

"Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim."

Arda Güler göndermesi

Tecrübeli hoca, 'genç oyuncular oynayacak mı?' sorusu üzerine Fenerbahçe'de Arda Güler'i kastederek, "Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyor hiç tartışılmıyor. İsim verip oralara girmek istemiyorum. Ama bizde bunlar tartışılıyorsa kulüp yıpratılıyor demektir" yorumunu yaptı.