Beşiktaş’ın kaç Süper Kupa şampiyonluğu var: 9 mu, 10 mu?

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucu mağlup eden Beşiktaş, bu kupayı 15 yıl aranın ardından müzesinde götürdü.

Bu sonuçla birlikte 35. kupasını kazanan Beşiktaş, toplam kupa sıralamasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Öte yandan siyah beyazlı ekibin Süper Kupa sayısı tartışma konusu.

Eski Süper Kupa, Atatürk Kupası mı?

1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında oynanan bu organizasyon, sonrasında 8 yıllık aranın ardından 2006 yılında Süper Kupa olarak tekrar başlamıştı.

Ancak, 1998-1999 sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile bu turnuvaların ikincisi Beşiktaş 1 Kasım 2000 tarihinde Atatürk Kupası adı altında Ankara'da karşı karşıya geldi. Normalde 1999'da oynanması beklenen bu mücadele ilk olarak 99-2000 sezonu sonuna ardından da 2000-01 sezonu başına ertelendi.

Bu maçı Beşiktaş, Nouma ve İlhan'ın golleriyle 2-1 kazanırken tarihte bir kez oynanan Atatürk Kupası'nı da müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü ise Serkan attı.

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